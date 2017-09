Nova Agência do Sicredi é inaugura no Shopping Praça Nova

Nova Agência do Sicredi em Santa Maria vai funcionar das 12h às 19h. Simples, próxima, ativa e digital: essa é a proposta da nova agência do Sicredi, inaugurada hoje no Shoppig Praça Nova. Sem caixas tradicionais, muitos serviços serão direcionados para os canais como Internet, Mobi, Caixas Eletrônicos, garantindo agilidade e praticidade nos serviços, favorecendo e dedicando mais tempo ao relacionamento com o associado.

Esta é a 21ª Agência da Sicredi Região Centro, sendo a 5ª em Santa Maria. Em termos de inovação, é a primeira agência da Central Sicredi Sul Sudeste (que abrange os estados do RS, SC e MG) a instalar-se em um Shopping Center.

Para Pedro Ubiracy Dias Ferreira, vice-presidente da Sicredi Região Centro, inicia-se um grande marco para a história desta Cooperativa. “Ao mesmo tempo em que buscamos a inovação, acompanhamos a tecnologia e o público jovem, não deixamos de cuidar a zelar pelo convívio com nossos associados. Prova disto é o fato de buscarmos cada vez mais tempo para aprimorarmos esse relacionamento”, afirmou Ferreira.