Nova empresa assume o transporte coletivo em São Sepé

Uma reunião realizada na manhã do dia 25 pôs fim – ao menos temporariamente – ao impasse do transporte coletivo em São Sepé. A partir de segunda-feira, 26, a empresa Argentur assumirá o serviço, mantendo os horários e itinerários habituais.

Reconhecendo a importância do ônibus para os moradores dos bairros mais distantes do centro, o empresário Luciano Argenta declarou à equipe do Executivo que trabalha para normalizar a situação, que a Argentur assumirá a operação das linhas urbanas pelos próximos dias. O prefeito Léo Girardello manifestou agradecimento pela disponibilidade.

A prefeitura segue estudando uma solução definitiva para o transporte, bem como a possibilidade de novas paradas e roteiros. Inclusive, um servidor municipal será designado para acompanhar e avaliar os trajetos atuais. Enquanto isso, os passageiros, que terão um micro-ônibus à disposição, devem ficar atentos para o novo valor da tarifa, que é R$ 3,00. Usuários que adquiriam passagens antecipadas devem procurar a Bondinho Transportes, antiga prestadora do serviço, pois elas não serão aceitas no novo formato.