Nova ferramenta vai auxiliar as atividades escolares de Formigueiro em 2021

Na sexta-feira (29) foi realizada no Gabinete do prefeito municipal de Formigueiro Jocelvio Cardoso uma apresentação da plataforma educacional colaborativa que possibilita às escolas, professores e estudantes extrapolarem a sua criatividade no uso da tecnologia em sala de aula. A ferramenta do Google deverá ser usada nas 2.500 escola do Estado, por alunos da rede escolar e por 60 mil professores.

Na ocasião, a apresentação da plataforma Google for Education contou com a participação do presidente da AMCentro, Jocelvio Cardoso, Xirú, a secretária de educação Isabel Fantinel, o presidente da Câmara de Vereadores Pablo Milani e o vereador Gustavo Oliveira.

Trata-se de uma solução tecnológica desenvolvida para facilitar a vida de professores e alunos dentro e fora das salas de aula, a qualquer hora e a partir de qualquer dispositivo móvel conectado à internet.

Essa plataforma engloba diversas ferramentas educacionais gratuitas tanto para escolas como universidades com o objetivo de aperfeiçoar o ensino e envolver ainda mais os estudantes, principalmente, crianças e adolescentes.

A colaboração é o ponto-chave, ou seja, torna possível que diversos estudantes possam efetivamente realizar o trabalho produzindo textos, desenhos, tabelas, mapas e imagens ao mesmo tempo, mesmo que estejam em espaços físicos distintos.

A tecnologia do Google for Education possibilita aos educadores manter o aprendizado personalizado, garantindo melhor desempenho de suas turmas. Já os alunos se beneficiam com a facilidade da plataforma e ganham mais tempo para aprendizagem.