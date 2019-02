Nova iluminação é entregue à população

A nova iluminação no acesso ao município de São Sepé começou a operar na noite do último sábado, 16. Além das alças de acesso, a Av. Marechal Ildefonso de Morais também recebeu novos pontos. O projeto é da Prefeitura de São Sepé que no total investiu cerca de R$ 135 mil reais, recursos oriundos da taxa de iluminação pública.

Apesar de terem a mesma finalidade – aumentar a segurança e dar mais visibilidade ao trecho – as medidas tiveram diferentes origens. O serviço de instalação de postes com lâmpadas LED nas alças de acesso foi terceirizado. Já a instalação de lâmpadas de vapor de sódio metálico, na Av. Marechal Ildefonso de Morais, tiveram o trabalho do setor de Iluminação da Secretaria de Obras.

Outra medida adotada pelo executivo foi a instalação de duas placas com mais de sete metros de largura na base do viaduto, indicado o nome do município em ambos os sentidos da rodovia. Dois letreiros foram instalados nos canteiros centrais. O prefeito Léo Girardello reuniu autoridades no começo da noite para fazer a entrega oficial. Participaram secretários municipais, vereadores e comunidade.