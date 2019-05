Nova ponte do São Rafael será inaugurada na próxima sexta-feira

Está marcada para a próxima sexta-feira, 31 de maio, a solenidade de inauguração da nova ponte sobre o Arroio São Rafael. Autoridades municipais, representantes de entidades ligadas ao meio rural e a imprensa devem participar do ato.

O investimento, orçado em R$131.386,87, resolve um problema histórico de mobilidade na região. Isto porque as antigas passagens registraram problemas em razão da força das águas e o peso dos caminhões que transitavam sobre elas. A antiga ponte existente no local protagonizou as manchetes dos jornais locais em abril de 2018, quando um caminhão carregado de soja caiu, juntamente com a estrutura, sobre arroio São Rafael.

A ponte, que já estava avariada, possuía um limite de carga que não foi respeitado pelo motorista do caminhão que tentou atravessá-la. Com o peso excessivo a ponte não aguentou e ruiu. A carga ficou depositada sobre o leito do arroio.