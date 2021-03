Novas alterações no Protocolo da Bandeira Preta

O Governador do Estado, por meio do Decreto nº 55.789, alterou alguns protocolos da Bandeira Preta.

A partir de Segunda-Feira, dia 15 de Março de 2021, em São Sepé, Petshops, academias de ginástica e centros esportivos com atividade em hidroginástica:

PASSAM A PODER FUNCIONAR OS SEGUINTES ESTABELECIMENTOS

PETSHOP:

serviços de banho e tosa de animais, mediante indicação médico-veterinária;banhos em animais para fins medicinais, mediante indicação médico-veterinária.

ATENÇÃO: os atendimentos devem ser individualizados, com agendamento, e sistema “pegue e leve” dos animais, podendo optar por tele entrega dos animais por parte do estabelecimento.

ACADEMIAS DE GINÁSTICAS E CENTROS ESPORTIVOS QUE MANTENHAM ATIVIDADES EM HIDROGINÁSTICA

Exclusivamente para situações com recomendação médica.

Atendimento individualizado.

Tanto nas academias, quanto nas piscinas de hidroginástica, somente poderão funcionar mediante coordenação de Professor(a) de Educação Física e/ou Fisioterapeuta, ambos devidamente inscritos em seus respectivos conselhos profissionais.



ATENÇÃO: a permissão desse tipo de atendimento deverá respeitar a apresentação de atestado médico com descrição objetiva das perdas ocasionadas pela suspensão dessas atividades, o respectivo CID, descrevendo, também objetivamente, quais atividades físicas devem ser retomadas pelo paciente. O profissional (devidamente habilitado) fica restrito a executar exclusivamente aquelas atividades descritas no laudo médico.