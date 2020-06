Novena do Divino Espírito Santo em São Sepé encerrou na noite deste sábado, 13 de Junho. A noite ficou ainda mais especial com a presença do Arcebispo Dom Hélio Adelar Rubert que celebrou a missa juntamente com o padre Gérson Gonçalves. O casal de festeiros dessa edição 141 da Festa do Divino Espírito Santo, foi Olmiro e Edila Andrade.

Fonte:JGonline