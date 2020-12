Novo Governo Municipal vai reduzir número de secretarias

Após a vitória nas eleições de 2020, a frente É Hora de Mudar, capitaneada por João Luiz Vargas e Fernando Vasconcellos, vai apresentar a proposta de estrutura administrativa para o Governo Municipal que começa em janeiro de 2021. A ideia é organizar as pastas para que seja facilitado o atendimento das demandas da comunidade, principalmente com relação a qualidade dos serviços públicos municipais.

O primeiro estudo, elaborado por um grupo técnico voluntário e coordenado pelo prefeito eleito João Luiz prevê a manutenção de apenas três das atuais nove secretarias municipais: Saúde, Educação e Infraestrutura, que substituirá a atual Secretaria Municipal de Obras. Os outros serviços da Prefeitura serão incorporados ao Gabinete do Prefeito, do Vice-Prefeito ou acumuladas em estruturas denominadas Escritórios. “A Administração moderna trabalha com setores mais horizontalizados, com processos e atividades mais dinâmicos, como forma de vencer a burocracia da máquina pública tradicional. Minha experiência como gestor ensinou que devemos descentralizar o Governo: serão os assessores os responsáveis pelas políticas e anúncios dos diferentes segmentos da administração. Concentrar na figura do prefeito todos os resultados é injusto e contraproducente. Vamos valorizar o vice-prefeito e os colegas de trabalho”, justifica João Luiz.

Também como medida de reforma administrativa, será fortalecida a estrutura da Fundação Cultural, objetivando a descentralização das ações, com a incorporação das pautas culturais das outras secretarias, além da agenda de eventos e agenda esportiva do município. “Projetos e ações que aproximem cultura, esporte e lazer à comunidade serão o passaporte para a mudança que queremos”, destaca Fernando Vasconcellos.

A proposta, porém, passará pela análise dos membros integrantes da frente política vencedora, antes de ser encaminhada para a Câmara de Vereadores. “Deve-se construir um governo técnico, com sensibilidade popular. Faço política há 50 anos, sei da importância da experiência das urnas na tomada de decisões. É fundamental que o Governo Novo busque construir uma agenda de ações e de resultados, dentro das expectativas demandadas pelo eleitor”, concluiu João Luiz. Todo este critério visa atender a Lei Complementar 173/2020, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus e veda algumas alterações em carreiras e cargos da Administração Pública.

A expectativa é que o detalhamento da proposta de reforma administrativa seja apresentado na próxima semana, e os nomes que comporão o primeiro escalão do Governo Municipal seja anunciado até o dia 20 de dezembro.