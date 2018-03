Novo incêndio causa apreensão no bairro Pontes

Um incêndio em uma residência no Bairro Pontes, na noite de hoje, por volta das 21h30, consumiu totalmente a habitação. É o segundo sinistro com características similares registrado na mesma rua em pouco mais de 24 horas. O interior e a cobertura da residência da senhora, conhecida no bairro como Dona Eva, 98 anos, ficaram totalmente destruídos após serem consumidos pelas chamas. Uma equipe do corpo de bombeiros trabalhou intensamente para conter o fogo e evitar que se alastrasse para as casas vizinhas. O fato aconteceu na rua Teófilo Pitelkow, esquina com a rua Agapto da Rosa Fraga. Segundo depoimento de moradores da região, existem versões controversas sobre a causa de ambos os incêndios. Alguns disseram ter ouvido barulhos como pedradas na residência antes do acontecido e, que estes supostos apedrejadores chamavam o neto da proprietária, como ele não respondeu, alguém teria ateado fogo na casa. Porém, outra versão é de que o próprio rapaz, que já tem passagens pela polícia, teria sido o autor do incêndio. Não havia ninguém no interior da residência, quando da chegada dos bombeiros. A referida residência fica localizada há aproximadamente 50 metros da incendiada na manhã de ontem. O caso seguirá para investigação. Ainda de acordo com moradores, dona Eva está morando de aluguel em uma casa nas proximidades, devido a ameaças sofridas.

Fotos: Roberto John