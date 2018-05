Novo plano diretor do município já está em vigor

Depois de passar por atualizações, o novo Plano Diretor do município de São Sepé já está em vigor. O documento que serve para nortear o desenvolvimento da cidade, com previsões legais sobre intervenções urbanas, foi recentemente aprovado pela Câmara de Vereadores.

O Plano Diretor também tem a função de coordenar o uso devido do solo, na especificação de padrões nas construções e lugares onde as mesmas podem ser realizadas. Além disso, prevê a correta instalação de estabelecimentos em áreas centrais e bairros.

Uma das principais mudanças do novo plano está relacionada a inclusão de uma zona comercial no município. Com a medida, uma faixa de 100 metros do eixo da BR-392 em todo o perímetro urbano passa a ser destinada para uso exclusivo de comércio. O objetivo é acentuar a presença de empresas e indústrias que, dentro da área urbana, poderiam impactar o trânsito de veículos e pessoas. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, as ações tomadas antes da publicação da lei não são afetadas com a nova norma.

O poder executivo agradece a participação da população e de todos os envolvidos no processo de alteração do Plano Diretor de São Sepé.