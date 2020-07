Novo site da prefeitura de Formigueiro já está no ar

Nesta semana, entrou em funcionamento o novo site da Prefeitura de Formigueiro. O desenvolvimento foi dos setores de tecnologia e imprensa, com o objetivo de aumentar ainda mais a transparência municipal.

Com desenvolvimento próprio, o novo site deixa de ser terceirado por empresas e, assim, reduz para zero os custos da Prefeitura, com exceção da hospedagem e emails corporativos.

Além disso, o novo site é mais rápido, seguro e acessível, por meio de uma interface com ícones interativos de fácil acesso para o usuário. O layout é totalmente responsivo, ou seja, se adapta a tela de qualquer dispositivo.

Para acessar, basta pesquisar por “Prefeitura de Formigueiro” no mecanismo de busca ou digitar “www.formigueiro.rs.gov.br” no navegador. Para usuários de bloqueadores de anúncios, é sugerido que desativem a extensão, para que os ícones interativos funcionem da maneira correta.

Algumas funcionalidades do novo site:

Notícias separadas por secretaria

Informações dos titulares das pastas

Ícones interativos

Aba Covid-19 com a situação epidemiológica

Portal da transparência

Licitações e documentos relacionados

Prestação de contas

Legislações municipais

Calendário de eventos

Conselheiros municipais

Ouvidoria

Contatos e emails atualizados

Plano de Saneamento

Plano de Contingência

NFS-e

História e dados do município

Galera dos ex-prefeitos e ex-vice-prefeitos