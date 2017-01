Novos vereadores se preparam para primeiro mandato

Os vereadores de São Sepé Maria Silveira (PP), Zilca Camargo (PDT), Lauro Ouriques (PPS), Élcio Teixeira (PMDB) e o assessor de bancada Jorge Pacheco participaram do Congresso Estadual de Vereadores e 18º Curso Técnico para Presidentes de Câmaras, Vereadores e assessores. O evento acontece em Porto Alegre, no Auditório da Associação dos Inspetores e Agentes de Tributos Municipais (AIAMU) e é promovido pela União dos Vereadores do Rio Grande do Sul (UVERGS).

Com oito painéis, a programação aborda instruções sobre Lei Orgânica e Regimento Interno, processos legislativos, comunicação e postura exercício do mandato, entre outros. O evento é voltado para vereadores em início de mandato nas câmaras municipais e ainda para servidores e profissionais que os assessoram. O curso encerra amanhã (27), com uma palestra sobre Planejamento Orçamentário. Especialistas em Direito e Gestão Pública, auditores, professores universitários e economistas estão entre os conferencistas.