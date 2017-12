O Natal Show já é amanhã

A banda Tchê Chaleira vai agitar São Sepé e o público ainda assistirá ao desfile de roupas da Lojinha Cotrisel.

Assim como nas edições anteriores, o show promete muita diversão e alegria. O evento acontecerá amanhã, 19 de dezembro, no estacionamento do Supermercado Cotrisel e tem início marcado para às 20h30.

Ingressos antecipados ainda podem ser retirados no Supermercado Cotrisel com a troca de 1kg de alimento.

A compra antecipada, da direito ao sorteio de um vale compras no valor de R$100,00 na Lojinha Cotrisel.

de São Sepé. Aproveite!