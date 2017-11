O Rio Grande Canta o Cooperativismo elege seus vencedores

Educação e cultura cooperativista, com muita música, diversão e entretenimento. As obras musicais selecionadas retrataram o tema: “DIA C – Dia de Cooperar”, enfatizando que todo dia é Dia de Cooperar.

A décima edição do Festival O Rio Grande Canta o Cooperativismo tem os seus vencedores. A comissão julgadora elegeu a obra musical Nós Somos a Cooperação, interpretada por Kako Xavier e a Tamborada, representando a cooperativa Sicredi Região Centro, como a grande vencedora na noite de sábado (18), no Ginásio Municipal de Esportes Nery Bueno Lopes, em São Sepé. O público presente teve a oportunidade de conferir ritmos como baião, samba, ayre de chacareira, toada, cururú, chacareira estilizada, milonga, valsa, canção e xote.

Cerca de 600 pessoas prestigiaram as apresentações das dez obras musicais finalistas. Com o tema “DIA C – Dia de Cooperar”, a final deste ano contou com representantes de diversas regiões e cidades do Estado. Ao todo, foram 7 regiões e 8 municípios do Rio Grande do Sul representados.

Participaram da abertura do evento o presidente do Sistema Ocergs-Sescoop/RS, Vergilio Perius; o deputado federal, Luiz Carlos Heinze; o presidente da Cotrisel, José Paulo Salerno; o prefeito de São Sepé, Leocarlos Gazzoni Giardello; o presidente da Câmara de Vereadores de São Sepé, Werther Vargas Filho; o representante da Sicredi Região Centro, Renato Marin e o representante da coordenadoria regional da Secretaria do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, Hermes Tascheto.

Em seu pronunciamento, o presidente da Cotrisel, José Paulo Salerno, disse que a comunidade de São Sepé é privilegiada em receber a décima edição do Festival. Salerno agradeceu ao apoio do setor público, do Sescoop/RS e da cooperativa Sicredi Região Centro.

O presidente do Sistema Ocergs-Sescoop/RS, Vergilio Perius, em sua fala, saudou a família cooperativista de São Sepé, que recebeu o tradicional Festival O Rio Grande Canta o Cooperativismo. O dirigente da organização cooperativa gaúcha ressaltou a importância do Programa de Educação e Cultura Cooperativista, que divulga os valores e os princípios do cooperativismo, e interage com a comunidade através de palestras e do festival de música. Perius também parabenizou a Cotrisel pelo aniversário de 60 anos. “Estamos aqui esta noite para celebrar o Festival. E a festa é também da Cotrisel por seus 60 anos de muito trabalho, de muita luta. O Festival é uma homenagem aos associados, conselheiros e colaboradores da Cooperativa”, afirmou.

O público presente também teve a oportunidade de se manifestar e escolheu a “Música Mais Popular do Festival” que recebeu o prêmio de R$ 2.000,00. A escolhida foi a música Irmãos de Sonhos Iguais, de autoria de Jaime Brum Carlos, representando a Cotrisel.

Após as apresentações das dez obras finalistas do Festival, César Oliveira e Rogério Melo realizaram o show de encerramento.

Confira abaixo a classificação das músicas vencedoras e as respectivas premiações:

1º lugar: R$ 8.000,00 (oito mil reais) e troféu

Música: NÓS SOMOS A COOPERAÇÃO

Ritmo: baião

Autor da letra e música: Jean Carlo Kirchoff

Representando a Cooperativa Sicredi Região Centro

2º lugar: R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) e troféu

Música: É DIA…

Ritmo: samba

Autor da letra: Carlos Machado

Autor da música: Marcelinho Carvalho

Representando a Cooperativa Sicredi Planalto RS/SC

3º lugar: R$ 7.000,00 (sete mil reais) e troféu

Música: DIÁRIO AGRÁRIO

Ritmo: ayre de chacarera

Autor da letra: Vaine Darde

Autor da música: João Bosco Ayala Rodrigues

Representando a Cooperativa Sicredi Centro Leste RS

4º lugar: R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) e troféu

Música: O PODER DA UNIÃO

Ritmo: canção

Autor da letra: José Antônio Moraes

Autor da música: Luís Arthur Seidel Souza

Representando a Cooperativa Sicredi Centro Leste RS

5º lugar: R$ 6.000,00 (seis mil reais) e troféu

Música: A NOVA GERAÇÃO DA HUMANIDADE

Ritmo: chacareira estilizada

Autor da letra: Carlos Omar Villela Gomes

Autor da música: Maninho Pinheiro

Representando a Cooperativa Sicredi Região Centro

6º lugar: R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) e troféu

Música: COTIDIANO

Ritmo: valsa

Autor da letra: Adão Quevedo

Autor da música: Danilo Kuhn

Representando a Cooperativa Sicredi Zona Sul RS

7º lugar: R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e troféu

Música: EM CADA VERSO UM PRINCÍPIO

Ritmo: xote

Autor da letra: Gérson Souza

Autor da música: Rafael Rocha Cardoso e Hermes André Munari

Representando a Cooperativa Sicredi União Metropolitana RS

8º lugar: R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) e troféu

Música: TODO DIA DE SOL

Ritmo: toada

Autor da letra e música: Mário Tressoldi e Chico Saga

Representando a Cooperativa Sicredi Nordeste RS

9º lugar: R$ 4.250,00 (quatro mil duzentos e cinquenta reais) e troféu

Música Mais Popular do Festival: R$ 2.000,00 (dois mil reais)



Música: IRMÃOS DE SONHOS IGUAIS

Ritmo: cururú

Autor da letra e música: Jaime Brum Carlos

Representando a Cooperativa Cotrisel

10º lugar: R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e troféu

Música: NA CLAREIRA

Ritmo: milonga

Autor da letra: Paulo Roberto Rodrigues e Lourenço Franke Pereira

Autor da música: Diego Luís Faleiro Herencio

Representando a Cooperativa Sicredi Ouro Branco RS