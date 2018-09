A Polícia Civil de Formigueiro com o apoio da Brigada Militar efetuou na manhã de hoje, quarta-feira,19, o cumprimento de quatro Mandados de Ingresso, Busca e Apreensão no no Centro, Bairros e Fundo do formigueiro recuperando diversos objetos oriundos de furtos, entre eles duas armas de fogo e munições. Os objetos foram reconhecidos pelas vítimas dos furtos.