Objetos que seriam atirados para dentro do presídio são apreendidos pela BM

Na tarde de quinta-feira, 26, por volta das 16 horas,a Brigada Militar através de uma guarnição do 1º Regimento de Polícia Montada, realizou a apreensão de objetos na parte externa do Presídio Estadual de São Sepé.

O policial militar que estava de serviço na guarita avistou uma movimentação diferente nas proximidades do estabelecimento prisional, e indivíduos correndo.

A guarnição fez buscas nas proximidades porém não conseguiu localizar o indivíduo, durante as buscas na área externa do presídio, foram encontrados três invólucros, contendo seis aparelhos celulares, três carregadores de celular, dois cabos USB, duas baterias de celular, um fone de ouvido e uma porção de maconha.

Populares relataram que um indivíduo vestindo roupas pretas, tentou arremessar o invólucro para dentro da penitenciária, sem êxito.

O material foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento (DPPA).