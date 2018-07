Objetos são recuperados e suspeito preso por Recepção Dolosa

No início da tarde de hoje, 16, por volta das 13h30, a Polícia Civil de Formigueiro com apoio da Polícia Civil de Santa Maria, realizou 3 mandados de Busca e Apreensão no Bairro Alto da Boa vista, e apreendeu vários objetos, produtos de dois furtos ocorridos na semana passada no município.

Um homem, com as iniciais L.F.C.F., que tem vários antecedentes policiais e que estava preso até semana anterior aos furtos, foi preso em flagrante pelo delito de Recepção Dolosa e foi encaminhado ao presídio de Santa Maria.