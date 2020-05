Obra de pavimentação da Avenida Gustavo Kath segue em execução

A obra de pavimentação da Avenida Gustavo Kath, no trecho que dá acesso ao Bairro Scherer, segue a todo vapor. Os moradores e todos que transitam pelo local já começam a ser beneficiados, além de notar os transtornos com poeira, buracos e barro acabando.

Com investimento no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), oriundos de emenda parlamentar do Dep. Federal Alceu Moreira (MDB), quase 3 mil metros² da avenida serão calcetados, entre ao calçamento já existente da Gustavo Kath e a Rua São Luiz, além de beneficiar a ligação com a estrada da picada.

No pedaço em que a avenida é divida através de um canteiro central, a assentação de pedras já foi finalizada em um dos lados e, no momento, falta poucos metros para o término de ambos. Incluindo sarjetas e rampas, a obra prevê uma construção superior a 600 metros de meio fio.

O processo de terraplanagem está no estágio final e o sistema de escoamento de água encontra-se cerca de 70% concluído, com os tubos já colocados e as bocas de lobo construídas. No total, a microdrenagem prevê 7 bocas de lobo, interligadas por 225 metros de tubos de concreto, que irão conduzir a água até as valetas das entradas não pavimentadas, seguindo assim, o curso natural.

Em um pequeno local, o novo calçamento apresentou certa deforma. A Prefeitura de Formigueiro informa que já comunicou à empresa para que faça o devido reparo, deixando o mesmo em perfeitas condições.

Além da obra de pavimentação, durante os últimos dias, a Secretária de Obras e Trânsito de Formigueiro iniciou a canalização de esgoto no Bairro Scherer, atendendo a mais uma solicitação antiga da comunidade.