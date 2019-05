Obras públicas levam melhorias para bairros de São Sepé

Com o objetivo de proporcionar melhorias para a população local, a prefeitura de São Sepé está realizando uma série de obras em diferentes pontos do município. Entre elas, está a retomada do calçamento da Avenida Idelfonso de Moraes, cujo investimento é de quase R$185 mil.

Outros três trechos começam a ganhar pavimentação com paralelepípedos: nas ruas Maestro Ruy Silva (entre as ruas Ary Pires Almeida e João Antônio Simões Pires); Chinoca Barnasque (entre as ruas Pedro Carvalho Pedroso e Otacílio Kieling) e Luiz Michelin (entre a Avenida Deoclécio Pereira e rua vereador Paulo Rosa), as benfeitorias estão orçadas em cerca de R$ 245 mil.

No bairro Pontes, a construção de 1.552,50 metros quadrados de muro pré-moldado no entorno do Cemitério Municipal está em fase avançada. A estrutura, ao custo de R$ 219 mil, vai garantir mais segurança ao local e privacidade aos moradores do loteamento Vitória.

Já a comunidade do bairro Kurtz está acompanhando a conclusão dos trabalhos da torre do reservatório de água da Corsan, que será instalado pela própria autarquia. Esta obra contou com recursos da Companhia Riograndense de Saneamento, cabendo à administração municipal licitá-la e acompanhá-la.

Outro público beneficiado com investimentos são os professores e estudantes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Théo. No local, está em andamento a construção e reforma do muro, no valor de R$ 65,1 mil.