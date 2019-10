Oficina de brinquedos e brincadeiras está em pleno andamento

Com o objetivo de resgatar as brincadeiras tradicionais dentro do espaço escolar, tirando um pouco o foco do mundo virtual em que as crianças vivem nos dias atuais estão sendo realizadas desde o dia 04 de setembro, as oficinas de Brinquedos e Brincadeiras Tradicionais. As escolas participantes são EMEF Gabriel Brenner, EEEF Capitão Emídio Jaime de Figueiredo e EEEF Mário Deluy. Os encontros acontecem duas vezes na semana, em tais oportunidades são realizadas as confecções de brinquedos como: bilboquê, labirinto, come gude, vai e vem, jogo da velha, pé de lata, pebolim, ioiô, cai não cai e boliche.

A atividade faz parte da programação do Circuito Cultural d e São Sepé – 4ª edição. O projeto tem a finalidade de oferecer acesso à cultura através de oficinas de danças, de brinquedos e brincadeiras tradicionais, minicurso de literatura gaúcha e sarau literário, tarde cultural no Lar do Idoso e ainda, peças teatrais, todas as atividades de forma gratuita, e encerra em 31 de outubro.

O Circuito Cultural de São Sepé é uma produção da CMP Produções Culturais, com o financiamento do Pró-Cultura RS LIC e patrocínio da Arrozeira Sepeense.

Mais informações pelos fones (55) 99612-3716/ 99614 5186