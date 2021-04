OGUM – O vencedor de demandas

Por Marcus Siqueira/Sacerdote de Umbanda.

Um filho de Ogum, falando de Ogum, é muito suspeito, mas este grande orixá é realmente fantástico e muito presente na vida de todos nós, afinal, quem não precisa dessa energia de força, coragem e determinação que ele trás em si hoje em dia não é verdade?

Orixás são manifestações divinas e todos eles são importantíssimos em nossas vidas, pois sem eles, com certeza, o mundo como conhecemos, não existiria.

Ogum, em especial, atua nos campos da lei, aliás, Ogum é a própria lei.

Sempre dou o exemplo do polvo para que possamos entender os orixás e sua ligação com Deus.

Um polvo tem seus tentáculos e eles são indissociáveis dele, fazem parte do mesmo organismo vivo, assim são os orixás e Deus. Pensemos Deus como a “cabeça” do polvo, e os orixás como os seus “tentáculos”, ou seja, são uma extensão, fazem parte dele.

Muitas vezes ouvimos o ditado: “a lei dos homens é falha, mas a lei divina não”. Essa lei divina se manifesta na criação e nas criaturas através de Ogum, que em outras culturas já foi cultuado e conhecido com outros nomes, como: Ares, Marte, Indra, Vayu, Vishnu, Ganesha, Kalki, Odim, Lugh, Maristin, entre outros.

Aí alguém vai se perguntar: – mas como assim?

É exatamente isso, pois Deus não cria novas divindades para novas religiões. As divindades, que são as manifestações D’Ele, se adaptam às formas de entendimento e culto dos seus adoradores ao longo das eras.

Marte, por exemplo, era o deus romano, filho de Júpiter e Juno, equivalente a Ares na mitologia grega. Em contraste com sua irmã Minerva, que representava a guerra justa e diplomática, ele era o deus da guerra sangrenta, por isso tinha como características, a agressividade e a violência.

Esse deus Marte é uma manifestação do criador, uma divindade.

Podemos dizer, sem medo de errar, que o deus Marte e o orixá Ogum são a mesma coisa, a mesma divindade, a mesma vibração divina manifestada na terra, apenas cultuadas em períodos diferentes, com diferentes entendimentos.

Não podemos colocar uma divindade dentro de uma caixa, achando que as qualidades dela que conhecemos, são as únicas existentes.

Para os africanos, Ogum não é só o deus guerreiro, mas também é o senhor da tecnologia, aquele que veio despertar o homem para os avanços da humanidade, através do ferro. Vejamos que após o descobrimento do ferro, muitos utensílios foram criados para o desenvolvimento tecnológico. As ferramentas para arar a terra são um exemplo, e por isso que no candomblé Ogum é também o deus da agricultura. Os nossos meios de transporte como trem, carros, motos e o próprio avião, tudo isso só foi possível, em virtude da manifestação de Ogum na terra.

Mestre Rubens Saraceni, através da teologia de umbanda, nos ensina que Ogum é o orixá regente do trono da lei e da ordem, que polariza com Iansã. Ele é universal, ela é cósmica. Ele tem polaridade positiva, ela negativa. Ele é passivo, ela é ativa.

O trono da lei tem como elemento o ar e Iansã ora polariza com Ogum, ora polariza com Xangô, pois o ar é que alimenta o fogo. Justiça e lei andam juntas. Parem para pensar nas lendas yorubanas, onde Ogum e Xangô disputam Iansã. Faz sentido agora?

De acordo com Pierre Verger, o primeiro homem branco a ser iniciado nos cultos ancestrais aos orixás, o arquétipo de Ogum é o das pessoas fortes, aguerridas e impulsivas, incapazes de perdoar as ofensas de que foram vítimas. Das pessoas que perseguem energicamente seus objetivos e não se desencorajam facilmente. Daquelas que, nos momentos difíceis, triunfam onde qualquer outro teria abandonado o combate e perdido toda a esperança. Das que possuem humor mutável, passando de furiosos acessos de raiva ao mais tranquilo dos comportamentos. Finalmente, é o arquétipo das pessoas impetuosas e arrogantes, daquelas que se arriscam a melindrar os outros por uma certa falta de discrição quando lhe prestam serviços, mas que, devido à sinceridade e franqueza de suas intenções, tornam-se difíceis de serem odiadas.

Muito se fala que os filhos de Ogum são briguentos, nervosos e intolerantes. Digo que a vibração de Ogum é justamente o contrário disso, e olhando por um ângulo maior, vemos que quando em desequilíbrio, um filho de “tal” orixá, torna-se tudo o que o mesmo combate, tudo ao contrário do que ele é em si. Ordem, disciplina, retidão, perspicácia, são sinônimos de Ogum.

No Brasil, Ogum ganha grande destaque nos cultos de orixá, pois foi sincretizado com dois grandes santos católicos: São Jorge e São Sebastião, ambos soldados do Imperador Diocleciano. Na Bahia, Ogum é sincretizado com São Sebastião e nos demais estados, São Jorge.

É importante frisar que todas as religiões são sincréticas, absolutamente todas! Saraceni dizia que nos últimos sete mil anos, nada de novo foi criado nas religiões. Tudo é uma releitura daquilo que já existia.

Se olharmos para a Igreja Católica com atenção, veremos que ela é repleta de sincretismos, mais do que possamos imaginar. Mas o fato é que Ogum não é São Jorge, tão pouco São Sebastião. Esses dois santos católicos, carregavam em si, em vida, qualidades desse orixá, e por isso foi neles que os negros africanos viram a personificação de Ogum, pois eles foram homens que viveram na terra, embora haja discussões sobre a existência ou não de Jorge da Capadócia, mas este é outro assunto.

Ogum, a divindade maior da lei e da ordem, nunca viveu na terra. Não é um espírito humano. Ogum é do tamanho de toda a criação, porém, para um culto ser aberto no plano material, é necessário que um trono seja humanizado, ou seja, um ser Ogum teve que encarnar, junto de outros seres com esta vibração divina, para que o culto pudesse ser estabelecido, logo, faz todo o sentido o povo nagô que falava a língua yorubá dizer que Ogum foi rei de Ifé, assim como Xangô foi o rei de Oió. Inclusive hoje na Nigéria Ogum é um estado na região sudoeste, criado em 3 de fevereiro de 1976 e sua capital é a Abeocutá.

Muito mais podíamos aqui falar sobre Ogum, mas creio que conseguimos trazer uma boa noção da importância deste orixá na criação, que é responsável pela ordem de todas as coisas, inclusive dos átomos que se unem para formar a matéria. Para tal fenômeno acontecer, é preciso que tudo ocorra de forma ordenada, organizada, sem erros. Olhem aí novamente a presença de Ogum!

Espero que tenhamos entendido que um orixá, vai além do culto e da personificação humana dada para ele pelas religiões, um orixá está presente na vida de todos os seres humanos, independente de crença, bem como a reencarnação, pois crendo ou não nela, todos irão reencarnar.

Em nova postagem ensinaremos algumas formas de nos relacionarmos com Ogum.