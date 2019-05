Olivas cultivadas em São Sepé resultam em prêmios

Prosperato contabilizou mais duas distinções internacionais, desta vez, em Nova York

A diversificação de culturas, incentivada pela prefeitura de São Sepé, está rendendo frutos, literalmente. No último final de semana, a Prosperato, marca de azeite de oliva que aposta na produção de azeitonas em terras locais, mais precisamente na Fazenda São Sepé, às margens da BR290, recebeu mais um reconhecimento internacional.

Na oportunidade, o produto Prosperato Premium Blend foi considerado Best in Class na categoria Blend de Média Intensidade, no concurso de Nova York, Estados Unidos. Além disso, o monovarietal Koroneiki recebeu medalha de ouro. A notícia foi celebrada pelo prefeito Léo Girardello. “Que satisfação saber que nossa querência está indo tão longe através da Prosperato”, reconheceu. Para o sócio da Tecnoplanta – empresa que é proprietária da Prosperato – e presidente do Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva), Eudes Marchetti, o momento também é de comemoração. “Nós estamos muito felizes. A Fazenda São Sepé teve uma ótima produção na última safra, com excelente carga de frutas, e o principal: frutas sadias”, destacou.

O azeite de oliva Prosperato é elaborado no município de Caçapava do Sul, onde também existem plantações e um empório para a comercialização de produtos, e segue rígidos padrões de qualidade. Com história recente, a marca já se destaca internacionalmente pela quantidade de distinções obtidas em disputas do setor.