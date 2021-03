Conforme divulgado anteriormente, a partir de 26/03 até 04/04, exclusivamente feriados, sábados e domingos, estabelecimentos e prestadores de serviços deverão obedecer as restrições do Decreto Municipal da “Onda Roxa” e permanecerem fechados (sem atendimento ao público).

Dessa forma, aos feriados, sábado e domingos, até o dia 04/04 – estabelecimentos de itens essenciais:

MERCADOS (de médio e grande porte):

Poderão funcionar por meio de telentrega, das 05h ás 2h – sem permanência de pessoas no local.

MINIMERCADOS, FRUTEIRAS, PADARIAS e similares (pequeno porte):

Poderão funcionar por meio de “pegue e leve” e/ou telentrega – das 05h ás 2h – sem permanência de pessoas no local.

BARES, RESTAURANTES, LANCHERIAS, SORVETERIAS e similares:

Poderão funcionar por meio de “pegue e leve” e/ou telentrega – das 05h ás 2h – sem permanência de pessoas no local.

DISTRIBUIDORAS DE BEBIDAS E LOJAS DE CONVENIÊNCIAS DE POSTOS DE GASOLINA

(mesma regra dos MERCADOS GRANDES)

AÇOUGUES

(mesma regra dos MERCADOS GRANDES)

FARMÁCIA

Horário de funcionamento de acordo com autorização do respectivo alvará, mas sem o recebimento de pessoas dentro do estabelecimento. Somente no sistema de “pegue e leve” e/ou telentrega.

ESTABELECIMENTO E PRESTADORES DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO, FERRAGENS, AUTOMOTORES, ELETROELETRÔNICOS, E similares:

Se venda de mercadoria: estabelecimento sobreaviso (venda on line, por telefone, redes sociais ou similares) e entrega por meio de ” pegue e leve” e/ou telentrega.

Se prestação de serviços: sob agendamento e atendimento individualizado.

SERVIÇOS ESSENCIAIS QUE NÃO SOFREM ALTERAÇÃO de horário e que poderão fazer o atendimento e recebimento de pessoas:

CENTROS DE SAÚDE – humana e animal -;

FUNERÁRIAS

HOSPITAIS

POSTOS DE GASOLINA (para abastecimento de veículos automotores)

TRANSPORTE PARTICULAR

TRANSPORTE PÚBLICO.

DEMAIS ESTABELECIMENTOS que não tem autorização de funcionamento em feriados, sábados e domingos, pelo Decreto do Estado:

LOTÉRICAS E FINANCEIRAS

ACADEMIAS, CENTROS DE TREINAMENTOS, ESTÚDIOS e similares

SALÕES DE BELEZA, BARBEARIAS E CENTROS DE ESTÉTICA.

(Todos os estabelecimentos alencados acima poderão, no que se enquadrar nas suas atividades, realizarem o atendimento e venda on line (por telefone, whatsapp, redes sociais e similares) em feriados, sábados e domingos, contudo, poderão realizar as entregas de SEGUNDA A SEXTA).