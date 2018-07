Operação Adsumus prende 14 pessoas em São Sepé

Na manhã de quarta-feira, 25, a Polícia Civil desencadeou em São Sepé, Santa Maria e Caxias do Sul, a Operação Adsumus (“estamos atentos”, em latim). Em São Sepé foram presos 14 pessoas ao todo, sendo 9 homens e 5 mulheres, com idades entre 19 e 60 anos.

De acordo com a delegada titular de São Sepé, Carla Dolores de Almeida, a investigação começou a cercae de 11 meses por meio de escutas telefônicas.

Os presos são suspeitos de integrarem uma facção de tráfico de drogas no município sepeense.

Em São Sepé durante a operação, que foi realizada na Bairro Cristo Rei, foi apreendido meio quilo de maconha, celulares, munições, simulacro de arma de fogo e produtos possivelmente originários de furto. Já em Santa Maria foram encontrados 10 celulares e uma chave micha além de ser descoberto uma parede falsa na PESM.

As mulheres detidas já foram encaminhadas ao presídio de Santa Maria e os homens serão conduzidos ao Presídio de São Sepé.

A operação contou com um efetivo de aproximadamente 72 policiais de São Sepé, Santa Maria, Caçapava do Sul, Santiago, Mata, Ivorá, São Vicente do Sul, Silveira Martins, Agudo, Dona Francisca, São João do Polêsine, Tupanciretã, São Pedro, Nova Palma e Itaara.