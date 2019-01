Operação Avante com barreiras em São Sepé e em Formigueiro

No sábado, 12, no final da tarde e à noite, a Brigada Militar realizou barreiras de trânsito no centro de São Sepé, na Vila Block e em Formigueiro, com intuito de coibir e prevenir vários tipos de infrações de trânsitos e demais crimes.

Foram abordados 68 pessoas, 30 veículos, 6 motos, sendo confeccionados 3 Boletins de Atendimento, 5 Autos de Infração de Trânsito e 01 veículo recolhido.

Guarnições compostas por Ten. Magno, Sd. Rogério, Sd. Moreira, Sd. Pozzobom e Sd. Letícia.