Pai e filho são presos por agressão e porte ilegal de armas

A Guarnição da Operação Avante Rural foi despachada para atendimento de ocorrência de ameaça e lesão corporal no Clube Caça e Pesca. Ao chegar no local, foi constatado que haviam três vítimas de lesão ocasionada por golpes de facão, sendo acusado ESP – 18 anos, foi abordado pelos policiais e preso por lesão corporal. Também foi acusado por testemunhas o pai, HGP – 53 anos, o qual teria ameaçado frequentadores do local com arma de fogo. Foram realizadas buscas no local, sendo encontrada uma espingarda calibre 16 municiada sem numeração, uma carabina de pressão sem documentos, 24 estojos e 5 cartuchos de munição calibre 16, e ainda um facão ensanguentado. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Santo Antônio, e os acusados foram presos e conduzidos à Delegacia de Polícia para registro de ocorrência. A guarnição do POE de Santa Maria que atendeu a ocorrência era composta pelo Sgt Abreu, Sd Vanessa, Sd Thales e Sd Freitas.