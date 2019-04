Na noite de sexta-feira, 26, a Brigada Militar de São Sepé, Formigueiro com o efetivo da sede e com a Patrulha Rural no interior contando com apoio do Batalhão de Choque de Santa Maria, iniciou a Operação Inquietação. O Tenente Magno comenta que será nos mesmo moldes que já vem sendo feito as operações, com abordagens a pessoas, veículos e bares suspeito de cometer ilícitos, e solicitai as pessoas da comunidade que qualquer suspeita telefone para o telefone 190 para denunciar.