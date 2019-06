Operação policial prende foragido e recupera objetos roubados

Em uma operação policial conjunta das delegacias de Restinga Sêca e Formigueiro, com apoio de agentes da 4ª DP de SM e da delegacia de São Sepé, além de guarnições da Brigada Militar de Restinga Seca e do BOE de Sta Maria, inclusive com cães farejadores, sob a coordenação do Delegado Firmino, na manhã de terça-feira, 11, na cidade de Restinga Sêca, foram apreendidos um revólver calibre .38, munições de diversos calibres, 5 pedras de crack, além de objetos oriundos de roubo à residência praticado em Formigueiro no último dia 04 de junho.

Ainda, foi efetuada a prisão do indivíduo Matheus Dutra da Silva, o qual estava foragido do sistema prisional e contava com prisão temporária em virtude da participação no referido roubo.

Foto: Divulgação