Polícia prende oito pessoas na praça do bairro Kurtz

Após uma denúncia anônima, por volta das 18h50min de hoje, 23, a Brigada Militar com o apoio da Polícia Civil, prendeu 8 pessoas, sendo um menor de idade.

De acordo com relato policial, o denunciante informou que havia um pessoal vendendo drogas na rua Liberato Ferreira Rodrigues, na pracinha do Bairro Kurtz. A Brigada solicitou apoio da Polícia Civil e se deslocou até o local. Um dos suspeitos identificados como Fabrício Kipper, conhecido como “Cocotão” ao avistar os policiais tentou se desvencilhar das drogas, jogando um pacote na lixeira próxima a ele. Os brigadianos fizeram uma revista e acharam ainda um tijolo de maconha em poder de Fabrício. Ao abrir o pacote jogado na lixeira foi constatado que era uma pedra de crack fragmentada em várias outras pequenas. Foram apreendidos 30,6 gramas de maconha e 12,6 gramas de crack.

Todos foram levados ao Hospital Santo Antonio e após à Delegacia de Polícia.

A guarnição da Brigada Militar que efetuou a operação era composta por: Sgt Denizar, Sgt Ricardo, Sgt Jairo, Sd Rogério, Sd. Carvalho e Sd Fraga e o apoio da Polícia Civil foi feito pelo inspetor Renato Rosso.