Operação policial resulta em três prisões

Foi deflagrada no início da tarde de quinta-feira, por volta das 12h30, a “Operação Sem Saída”, nome alusivo ao local da operação ser em ruas sem saída, no bairro Santos, pela polícia civil.

Após trabalhos de investigação da delegacia de polícia de São Sepé, foram cumpridos 6 mandados de busca no bairro Santos. O efetivo utilizado na operação, contou com 26 policiais de São Sepé, Caçapava do Sul e de Santa Maria, além de agentes e um cachorro farejador da Receita Federal de Santa Maria.

A operação foi para a captura de suspeitos de tráfico de drogas da região metropolitana que estavam querendo se estabelecer aqui em São Sepé. De acordo com dados da polícia, os suspeitos já estavam demarcando território, colocando suas marcas em paredes e postes, e ameaçando moradores e outros grupos de tráfico da região.

Como resultado da operação, foram presos 3 pessoas (sendo dois homens e uma mulher). Dois por posse de drogas e uma por posse de arma de fogo. Um dos presos é um conhecido traficante de São Sepé, com iniciais GFG, a polícia não liberou os nomes dos outros suspeitos.