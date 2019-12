Operação “Tentáculos II” é deflagrada em São Sepé

A operação comandada pela Delegada Carla Dolores Castro de Almeida, denominada “Tentáculos II”, deflagrada hoje, quinta-feira, 05, pela Delegacia de São Sepé, com o apoio de policiais civis de todo o Estado e da Brigada Militar de São Sepé, 1º Pelotão de Santa Maria e do Pelotão de Choque também de Santa Maria, é um desdobramento da Operação “Tentáculos I”, também realizada pela Delegacia de São Sepé no final de abril de 2019. Conforme declaração da Delegada Carla , as investigações vinham sendo realizadas desde dezembro de 2018, com a finalidade de inibir o tráfico de entorpecentes no município, visto que São Sepé já possui um braço de organização criminosa da região metropolitana. Esta operação prendeu traficantes de São Sepé, inibindo com isso outros tipos de crimes como roubo, homicídios tentados e consumados e extorsões. Todas as prisões foram deferidas judicialmente assim como os Mandados de Busca e Apreensão Domiciliar.

Esta operação é considerada a maior já realizada na região, já que somadas todas as prisões realizadas durante as duas fases da operação, já conta com mais de 70 pessoas presas somente no ano de 2019, comprovando que esta operação foi a maior no combate ao crime já realizado pela cidade de São Sepé o que paralisa por alguns dias o tráfico de drogas no município.

Das prisões realizadas hoje, total de 28 prisões, sendo 18 em São Sepé, 2 em Restinga Sêca, 1 em Lajeado e 6 que já estavam presos, onde um deles, de dentro da PASC, comandava as operações do crime onde possuía um escritório do crime organizando as ações.

Também, foram realizadas prisões em Lajeado e Restinga Sêca.

De acordo com o delegado Sandro Meinerz, de Santa Maria que apoiou a ação em São Sepé, o município está dentro de um eixo onde as facções criminosas se instalam no interior do Estado, chegando com violência. Como São Sepé possui presídio acaba criando um espaço para que esses indivíduos venham e se instalem, pois mesmo presos quando postos em liberdade não retornam aos seus municípios, permanecendo em São Sepé pois já criaram laços com a cidade, passando a ser braços das organizações criminosas do interior do Estado.

Durante esta operação foram apreendidos hoje, uma motocicleta adulterada, pássaros silvestres, drogas, arma produtos eletrônicos e uma quantidade de carne sem procedência.

(Fotos Roberto John)