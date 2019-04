Operações Viagem Segura e Patrulha Rural

A Brigada Militar lançou hoje, sexta-feira, 18, duas operações, denominadas “Viagem Segura”” e “Patrulha Rural”, que serão realizadas simultaneamente em São Sepé e Formigueiro. O objetivo é proporcionar maior segurança na cidade e na área rural das duas cidades.

O Comandante do Pelotão da Brigada Militar de São Sepé, Tenente Magno, pede que a comunidade de nuncie através do telefone 190, veículos ou pessoas suspeitas para serem abordadas e identificadas pela Brigada Militar.

As operações seguem até dia 21 de abril no término do feriadão.