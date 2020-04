Os detalhes da fuga do presídio de São Sepé e prisão de um dos apenados

O domingo, 26, foi movimentado na área policial com a fuga de dois apenados do Presídio Estadual de São Sepé

Em entrevista ao Jornaldogarcia, o sargento Valles relatou como ocorreu a fuga e mais tarde a prisão de um dos apenados.

O sargento disse que durante o banho de sol dois apenados iniciaram a fuga escalando o alambrado do presídio.

Durante a ação, um policial que estava na guarita tentou interceptar a fuga, mas acabou sendo apedrejado por outros apenados que estavam no pátio durante o banho de sol. O militar conseguiu ainda fazer o alerta da fuga, efetuando disparos de arma de fogo, mas dois apenados conseguiram fugir.

A Brigada Militar logo em seguida iniciou uma operação de buscas nas imediações do presídio com a participação da guarnição de serviço, policiais que estavam de folga com apoio de policiais de Santa Maria. Apesar dos esforços, nenhum fugitivo foi localizado e as buscas foram interrompidas.

Por volta das 18h30, já começando a escurecer, as buscas foram retomadas e através de denúncias de moradores, próximo ao ponto de capacitação de água da Corsan um dos fugitivos que era do regime semiaberto, foi avistado, tentou fugir, mas acabou sendo preso numa lavoura de milho.

O apenado foi levado para exame no Hospital Santo Antônio e ele estava ferido devido a queda durante a fuga. Segundo a Brigada Militar não ocorreu nenhum ferimento por arma de fogo.

O homem foi recolhido ao Presídio Estadual de São Sepé e amanhã será levado para o presídio de Santa Maria, assim como os demais presos que participaram da ação apedrejando o soldado que estava de serviço na guarita. Já o outro apenado continua foragido. Os nomes dos dois fugitivos, conforme a legislação, não foram informados.

Fonte: jornaldogarcia