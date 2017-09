Os festejos farroupilhas encerraram no feriado de 20 de Setembro

O tradicional desfile do Dia do Gaúcho aconteceu ao longo da rua Plácido Gonçalves e teve homenagens ao patrono Sinval de Jesus Vargas Evangelho, para Marçal Tailor Neves Martins e pelos 60 anos da Cooperativa Tritícola Sepeense – Cotrisel.

Autoridades, convidados especiais e homenageados se fizeram presentes ao desfile do dia do gaúcho , dentre as autoridades, destacamos: o prefeito Leocarlos Girardello, vice-prefeito Kéio Santos, presidente do Legislativo Eto Vargas, subcoordenador Vanderlei dos Santos, presidente da Fundação Cultural Luís Garcia, vice-presidente da Cotrisel Sinval Gressler, o comando da Brigada Militar, vereadores e secretários municipais.

A organização do desfile foi da Prefeitura de São Sepé, Fundação Cultural Afif Jorge Simões Filho e Subcoordenadoria da 13ª Região Tradicionalista.

Participaram do desfile, por ordem de apresentação: Subcoordenadoria, Prendas do Município, Grupo de Cavalgada Marca de Casco, Grupo Caami, Índio Sepé CTG, CTG Pingo Amigo, Departamento Tradicionalista Coxilha dos Índios, CTG Os Maragatos, CTG Ronda Crioula, CTG Quero-Quer0, Piquete da Laçadores Vicente Saldanha, Grupo de Cavalgada Rincão do Fraga, Clube de Laço, Núcleo de Criadores de Cavalos Crioulos Sepé Tiaraju e Grupo de Cavalgada , que realizou recentemente ,uma cavalgada em homenagem ao anos da Cotrisel. Confira alguns destaques da tarde de 20 de setembro.