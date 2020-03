Os Jogos Olímpicos serão adiados

Os Jogos Olímpicos de Tóquio vão mesmo ser adiados. Depois da Europa, da Copa América e de várias outras competições esportivas e culturais terem sido adiadas, agora é a vez do maior evento do planeta ser alvo de um adiamento devido à pandemia da Covid-19.

O Comité Olímpico Internacional (COI), por sua vez, não confirma a informação e garantiu estar avaliando a situação, mas a informação é dada como certa pela agência Reuters e ainda pela imprensa italiana, citando uma fonte ligada à própria entidade Os jogos estavam previstos para começar no dia 24 de julho e durar até o dia 9 de agosto, mas não acontecerá. No momento, não se sabe a nova data que será escolhida para a realização das Olimpíadas e é esperado que o COI faça esse anuncio nas próximas semanas.