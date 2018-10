Outubro Rosa tem ações de conscientização sobre o câncer de mama

No mês de outubro comemoramos o Outubro Rosa, um movimento de adesão mundial que visa estimular a luta contra o câncer de mama e seu diagnóstico precoce.

Como forma de promover a conscientização sobre essa doença, considerada a forma mais comum entre as mulheres e o segundo tipo com maior incidência no mundo, são realizadas várias ações ao longo do mês. Durante todo o dia de hoje, 26 de outubro, A Liga de Combate ao Câncer de São Sepé, em parceria com a secretaria de saúde, buscou fortalecer o Outubro rosa, aderindo ao convite das Lojas Obino e Mary Kay. O Evento promovido pelas empresas parceiras acontece na filial das Lojas Obino de São Sepé e ofertará aos clientes e visitantes acompanhamentos básicos de saúde, como medição da pressão arterial e glicose, e beleza com produtos Mary Kay