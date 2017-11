Palestra sobre educação financeira abre ciclo de palestras

Fazendo parte da programação da Semana da Cultura de São Sepé, será realizada nesta segunda-feira, 6 de novembro, uma importante palestra sobre Educação Financeira.

O evento, às 20h, no auditório do Centro Cultural é aberto e gratuito ao público em geral, estudantes e empresários interessados em enfrentar os desafios econômicos do momento.

O palestrante será o vice-presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros, Jordane de Jesus Dias Lopes, 30 anos, que possui experiência de nove anos no mercado financeiro. Ele atualmente exerce as funções de Gerente de Controles Internos e Analista Estratégico de Rh em uma empresa de Tecnologia.

A Palestra tem por objetivo sensibilizar os participantes sobre o tema de Educação Financeira DSOP, para buscarem uma vida sustentável financeiramente através da metodologia DSOP que tem como base quatro pilares: Diagnosticar, Sonhar, Orçar e Poupar.

A DSOP tem como missão: Disseminar a Educação Financeira

no Brasil e no Mundo por meio da Metodologia DSOP, ensinando as pessoas a

conquistarem autonomia financeira para a realização dos seus sonhos.

Atua em todos os estados do Brasil que está ajudando a romper com o desequilíbrio

financeiro e construindo novas gerações e famílias sustentáveis financeiramente,

através dos programas:

➢ DSOP de Educação Financeira nas escolas.

➢ DSOP nas empresas.

➢ DSOP para você.

Os temas abordados são:

➢ Apresentação institucional da DSOP;

➢ Mudança de comportamento com relação ao dinheiro;

➢ Atual cenário econômico financeiro do País;

➢ Importância da Educação Financeira na vida das pessoas;

➢ Conceitos de cada pilar da metodologia.

SOBRE PALESTRANTE:

Jordane de Jesus Dias Lopes, 30 anos possui experiência de nove anos no mercado financeiro, atualmente exerce as funções de Gerente de Controles Internos e Analista

Estratégico de Rh em uma empresa de Tecnologia.

Realiza sessões de Life Coaching e terapia Financeira; ministra Palestra, Workshop e

Curso sobre Educação Financeira e atua como Assessor e Consultor Organizacional.

Terapeuta e Educador Financeiro DSOP.

Vice-Presidente da ABEFIN- Associação Brasileira de Educadores Financeiros.

Pós Graduado em especialista em Terapia financeira – Met. DSOP (Cursando)

Pós Graduado em Gestão das Pessoas e dos Negócios- ESPM-RS

Graduado em Bacharel em Ciências Contábeis.

Analista em RH Estratégico ABRH.

Membro da ABRH-RS- Associação Brasileira de Recursos Humanos.

Life Coach.

Certificado Internacionalmente em Analista Comportamental DISC-People Keys-USA.

Certificado CPA-10 AMBIMA- Associação Brasileira das Entidades dos Mercados

Financeiros e de Capitais.