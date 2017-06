Acidente destrói para de ônibus na entrada da cidade

Na madrugada deste domingo (4), por volta das 1h17min um acidente envolvendo um Kadett prata com placas IEB 8159 deixou o motorista e a passageira feridos.

De acordo com dados levantados pela equipe do Jornal A Fonte, o motorista J.S.P. conduzia o automóvel pela Av. Getúlio Vargas, direção centro/bairro quando foi cortado por outro veículo, vindo a chocar-se contra uma parada de ônibus. Com a violência do impacto a estrutura do abrigo acabou desabando.

A Samu foi acionada e levou os dois ocupantes do automóvel para o Hospital Santo Antônio e, após foram transferidos para Santa Maria.