Paralisação dos caminhoneiros se mantém pelo 6º dia.

Os postos de combustíveis de São Sepé estão com o estoque da gasolina acabando. Alguns estabelecimentos possuem apenas um pequeno saldo de diesel e etanol. No Posto Marquezan ainda tem gasolina aditivada, mas a previsão é que termina até o final do dia. Com medo do desabastecimento os motoristas causaram grandes filas nos postos, enchendo os tanques e estocando gasolina o que gerou um consumo elevado do combustível gerando a falta do produto nos postos. O gerente de um dos estabelecimentos visitados pela reportagem do Jornal A Fonte, declarou o seguinte: “Fomos informados de que a saída da refinaria foi desbloqueada, o que nos dá uma esperança de termos combustível, sobretudo gasolina, para o mais breve possível. Mas isso pode levar de dois a três dias ainda”. O desabastecimento de combustível é a questão que mais está preocupando os sepeenses neste momento, porém, apoio ao movimento de paralisação dos caminhoneiros é quase que unânime entre os moradores, que além da falta de combustível, reclamam do aumento abusivo de gêneros alimentícios. O levante dos caminhoneiros já está em seu 6 dia e não tem prazo para terminar.