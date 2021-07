Parceria entre Poder Público e entidades oportunizou Campanha do Agasalho

Durante cerca de um mês, foi realizada uma Campanha do Agasalho, através da Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. Na última semana, as doações foram entregues para o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Sepé.

A ação foi uma parceria do Escritório de Cidadania, Emater e Inspetoria Veterinária; e teve como foco, os moradores rurais do município. No momento da entrega, estiveram presentes o Diretor do Escritório da Cidadania, Paulo Nunes; os representantes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Gilvane Moreira e Niura Rosa; o fiscal agrônomo, Romulo Depner; e a Extensionista Rural da Emater/RS, Cristiane Aires.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura.