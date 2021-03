Parceria entre prefeitura e estado viabiliza projetos de reforma do presídio

Durante uma reunião com o Prefeito João Luiz Vargas, a diretora prisional do Presídio Estadual de São Sepé, Valdirene Machado da Rosa, solicitou a parceria da administração na elaboração de projetos para possíveis reformas do local.

Na manhã desta terça-feira, 16 de março, o engenheiro da Prefeitura Filipe Fernandes de Lima, esteve no presídio atendendo a demanda. Conforme a diretora, após possuir o projeto, o mesmo será enviado ao Poder Judiciário solicitando a verba para a reforma.

Entre as melhorias estão: uma nova cela para as presas – já que o presídio possui apenas uma com capacidade para 6 mulheres e atualmente o possui 8; Espaço ao ar livre/pátio feminino, com muro separando do espaço masculino e banheiro; troca do telhado; reforma das camas das celas e abrigo para visitas.