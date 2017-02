Parlamentares participam de homenagem no bairro Zenari

Os vereadores Maria Silveira (PP), Lauro Ouriques (PPS), Zilca Camargo (PDT) e Élcio Teixeira (PMDB) participaram de uma homenagem organizada pela Associação de Moradores do bairro Zenari, na noite de quinta-feira (2). O presidente da entidade, Adão Alvoni da Silva Lemos, com a ajuda da diretoria, realizou a entrega de faixas aos moradores mais idosos do bairro, o senhor Francisco de Assis Moreira Aires e a senhora Gertrudes da Luz Aires.

A programação teve missa com o Padre Gerson Gonçalves e cerimônia a seguir. As vereadoras Zilca e Maria fizeram a entrega das faixas. Os moradores aproveitaram a presença dos vereadores e fizeram reivindicações para melhorias na localidade, como obras de calçamento e esgoto. Segundo Maria, será organizada uma reunião com a associação e convidar todos os moradores para avaliar as prioridades para o bairro.