Partido Progressista elege novo presidente

Neste domingo, 19 de maio, o Partido Progressista de São Sepé, PP, elegeu o seu diretório e na sequencia aclamou a nova Executiva. O vereador Renato Rosso foi eleito o novo Presidente do Progressistas de São Sepé para a gestão 2019/2020, numa votação com a maior presença de filiados.

Além do novo presidente Renato Rosso, foram eleitos o 1º vice-presidente Claudio Adão Amaral de Souza e o 2º vice-presidente, Sandro Brum. Os demais cargos ficaram assim distribuídos:

Secretário Geral, Luana Meireles Aires,

Secretário, João Manoel Garcez Xavier,

Tesoureiro Geral, Roni Ilha Machado.

Tesoureiro, Cássio Bastos Schroder.

Membros Titulares, Leocarlos Girardello, Antônio César Gonçalves Brum, Arno Cleri Reinstein Schroder.

Suplentes: João Otávio Pitelkow, Adão Felisbino de Rosso e Eva Adolpho da Silva.

O atual presidente Roni Ilha, que comandou a Convenção desse domingo, agradeceu a grande presença de filiados e disse que isso demonstra a força do partido que se mantém mobilizado, já pensando nas eleições de 2020.

Lideranças do PP da região e do Estado estiveram presentes, entre eles, o Caçapavano Carlos Carvalho, assessor do deputado Ernani Pollo e André Petry, que foi secretário Adjunto da Secretaria de Agricultura do RS. Os ex-prefeitos, Volnei Teixeira e Cleri Schroder, também marcaram presença.

NOVO PRESIDENTE FALA SOBRE ESCOLHA:

O novo presidente do PP, Renato Rosso, informou que fará um evento nos próximos dias, com atos filiações e transmissão de cargo. Disse que assumir o comando do partido é uma grande responsabilidade, mas que está preparado para mobilizar todos os segmentos e ideias que visem manter o partido forte e comprometido com o desenvolvimento de São Sepé.

“O Progressistas é a maior agremiação política do RS, com um terço das prefeituras geridas por prefeitos progressistas. Temos mais de 1.100 vereadores no Estado. No Município também somos grandes, com mais de mil filiados, maior bancada com cinco vereadores. Nossa gestão será voltada para a manutenção dessa grandeza, mas com uma certa democratização do partido. Levar o partido às bases e trazer elas para as discussões políticas, que agreguem valores e conquistas a coletividade será nosso norte. Vamos fazer a sucessão do Prefeito Léo, que é um dos melhores prefeitos do RS e queremos aumentar a nossa bancada no Legislativo a partir de 2021. Temos vários nomes a sucessão e todos com seu valor” destacou o novo presidente do PP.

