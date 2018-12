Paulo Nunes é eleito presidente da Câmara de Vereadores

Em uma eleição marcada pelo consenso geral dos vereadores, Paulo Nunes (PSB) foi eleito o novo presidente do legislativo para o mandato de 2019. Por unanimidade no plenário, o destaque da votação ficou por conta da mesa diretora pluripartidária. Desta forma, Nunes terá ao seu lado como vice-presidente, o vereador Janir Machado (PP) e a secretária Maria Silveira (PP). Ainda compõem a chapa, Zilca Camargo (PDT) 2ª vice-presidente e Élcio Teixeira (MDB), 2º secretário.

Nos discursos, os parlamentares desejaram sucesso ao trabalho de Paulo no comando da Câmara e ressaltaram a importância do diálogo entre os vereadores como agenda positiva para a comunidade. O vereador assume a presidência em 2 de janeiro, durante o recesso parlamentar.

Quem é o novo presidente?

Paulo Getúlio Domingues Nunes tem 35 anos, é cadeirante e está em seu segundo mandato como vereador. Atualmente ocupa o cargo de secretário na Câmara. Em 2016 foi reeleito com 515 votos e tem um trabalho voltado para as políticas públicas em defesa da inclusão das pessoas com deficiência e a promoção da cultura em diversos segmentos. Em novembro esteve a frente das atividades que lembraram o Dia das Consciência Negra. Nos bairros da cidade tem uma atuação forte sempre buscando ocupar os espaços públicos levando a música, a integração e ouvindo as demandas dos moradores.

Neste ano, ele foi responsável por articular a aprovação do projeto que regulamentou a atividade dos táxis no município, buscando conversar com a categoria e comunidade através de reuniões e audiência pública. Nunes também aprovou o projeto que cria a Semana da Acessibilidade e Inclusão no município e recentemente tem voltado suas atenções para a pauta dos animais de rua na cidade.

Uma de suas últimas campanhas de inclusão é alertando as pessoas para as calçadas bem cuidadas e alinhadas, diminuindo os riscos para as pessoas cadeirantes, a exemplo do vereador.