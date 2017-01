Paulo Nunes pede apoio para inclusão social no bairro Londero

Em pedido encaminhado ao executivo o vereador Paulo Nunes pede prioridade na reforma do Centro comunitário do bairro Londero. Nunes, que tem um trabalho voltado para desenvolvimento social nos bairros, destaca a importância dos centros comunitários e a necessidade da gestão destes espaços ser feita pelos próprios moradores. “O bairro Londero tem um ótimo centro comunitário que pode abrigar bons projetos e ser muito importante no desenvolvimento local”, diz.

Em conversa com moradores e coordenadores de grupos atuantes no bairro, Nunes se colocou à disposição para ajudar na implantação de oficinas e cursos. Segundo o parlamentar, apesar de existirem materiais e voluntários para promover ações de inclusão digital, aulas de música, reforço escolar, entre outros, falta espaço físico. Além da reforma, o vereador pediu que fosse construído no prédio um banheiro adaptado, tendo em vista a inclusão de pessoas com deficiência.

O Centro Comunitário do bairro Londero abrigava o posto de saúde até abril de 2016, quando a Prefeitura inaugurou um novo prédio para abrigar as atividades de saúde. “Como as instalações do novo posto foram concluídas, é justo que se entregue o centro comunitário em boas condições e com o banheiro adaptado para a comunidade voltar a usar a estrutura com o objetivo pelo qual foi construída, desenvolvimento social”, reforça o vereador.