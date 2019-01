Paulo Nunes recebe a visita do Prefeito Léo Girardello

Em visita a câmara de vereadores na última sexta (18), o prefeito Léo Girardello deu as boas vindas ao novo presidente da Casa, Paulo Nunes. Girardello se colocou À disposição e declarou que sempre que preciso se fará presente para debates, tirar dúvidas e ouvir sugestões. Nunes acredita na construção através do debate e na participação da comunidade e dirigentes nas deliberações da Casa, disse que a visita do prefeito será sempre bem vinda e que a solicitará sempre que necessário. Os dois líderes destacaram a independência dos poderes, a transparência na gestão pública, comprometimento com a comunidade e a busca para a solução dos problemas. “Encontros futuros com secretários para avaliação de governo e cronogramas de ação serão realizados”, finalizou o presidente da câmara.