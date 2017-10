Pavilhão da Agricultura Familiar é aberto na Expofeira

Um dos setores que vêm registrando o maior movimento nas últimas edições da Expofeira é o Pavilhão da Agricultura Familiar. O espaço é uma realização do Sindicato Rural de São Sepé em parceria com a Emater/RS, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Sepé e a secretaria municipal de Agricultura e Meio Ambiente, onde abriga uma ampla variedade de produtos que atraem a atenção do público.

Estiveram presentes durante a solenidade de abertura do pavilhão da Agricultura Familiar ocorrida neste sábado (07), às 10 horas, o prefeito de São Sepé Leocarlos Girardello, o presidente do Sindicato Rural, José Aurélio Silveira, o presidente da FETAG, Carlos Joel da Silva e os responsáveis pelos escritórios municipais da EMATER de São Sepé, Formigueiro e Vila Nova do Sul.

O espaço conta com cerca de 30 expositores que representam as associações de suas localidades. O público pode encontrar artesanato e produtos coloniais no pavilhão. Um estande da secretaria da Agricultura e Associação dos Viniviticultores está divulgando a Festa da Uva. As soberanas do evento marcaram presença.

Agricultura familiar

A agricultura familiar consiste em uma forma de organização social, cultural, econômica e ambiental, na qual são trabalhadas atividades agropecuárias e não agropecuárias de base familiar, desenvolvidas em estabelecimento rural ou em áreas comunitárias próximas, gerenciadas por família com predominância de mão de obra familiar e que apresenta papel relevante para o desenvolvimento do país.

A agricultura familiar apresenta importante função para garantir a segurança alimentar, preservar os alimentos tradicionais, além de contribuir para uma alimentação balanceada, proteção da agrobiodiversidade e do uso sustentável dos recursos naturais.

Dentro do cenário nacional, a agricultura familiar responde por 38% do valor bruto da produção agropecuária. Ela é responsável por mais de 70% dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros. Considerando o número de estabelecimentos rurais, o setor consegue empregar três vezes mais que a agricultura não familiar.