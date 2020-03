PDT confirma João Luiz Vargas como pré-candidato na chapa majoritária

A direção executiva municipal do PDT apresentou para militantes e pré-candidatos as regras vigentes para as eleições de outubro. O evento aconteceu na manhã de sábado, dia 14, no Clube Visconde do Rio Branco.

O partido já confirmou, em dezembro, o nome de João Luiz Vargas como pré-candidato na chapa majoritária.

Conforme Pedro Renato Silveira, presidente do partido, os pré-candidatos passarão por constantes atualizações e treinamentos.

“A política requer gente preparada, tanto para integrar a Câmara de Vereadores quanto para participar dos espaços da administração. Temos que mudar esse estigma que a política tem”, revelou o presidente Pedro Renato, que tem a expectativa de apresentar uma chapa completa de candidatos a vereador.

No encontro os advogados Marcela Ferreira e João Luiz Vargas apresentaram algumas mudanças da legislação eleitoral e esclarecimentos de dúvidas dos participantes.

Texto e Foto: Assessoria do PDT de São Sepé