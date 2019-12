PDT de São Sepé realiza encontro com simpatizantes e filiados

A noite de sexta-feira, dia 6, foi marcada pela confraternização do Diretório Municipal do Partido Democrático Trabalhista, que reuniu 600 pessoas no CTG Ronda Crioula. O evento contou com a presença do presidente estadual da sigla, deputado Pompeo de Mattos, e do coordenador regional Marcelo Bisogno.

Para o presidente municipal do PDT Pedro Renato Silveira, o encontro foi o início da caminhada eleitoral de 2020. “Esse ano foi de organização da casa, com filiações, resgate de figuras antigas do partido e abertura para novas ideias com o ingresso de uma juventude que será o motor do trabalhismo moderno que tem Ciro Gomes como referência”, disse Pedro Renato, que abonou no encontro 52 novas filiações.

Ocorreu, também, a apresentação de pré-candidatos a vereador para as eleições do ano que vem e a entrega da honraria “Homenagem Trabalhista Júlio Vargas” ao deputado Pompeo de Mattos pelas mãos dos militantes mais antigos do partido presentes no evento, Celso Brum e Jader Rodrigues. “Lembrar a nossa história é o que nos dá firmeza em seguir nosso caminho, que é de trazer o PDT de volta para a Prefeitura para fazer aquilo que a população precisa, temos coragem para fazer e muita energia para melhorar São Sepé”, concluiu o coordenador regional Marcelo Bisogno.

Em sua manifestação, o conselheiro aposentado do TCE João Luiz Vargas motivou os presentes a participarem do projeto que, segundo ele, vai transformar São Sepé. “Sempre que tivemos unidos, dentro do PDT, tivemos sucesso nas eleições. Sempre que a juventude jogou do nosso lado, ganhamos e conseguimos transformar a cidade e o interior, com valorização do magistério, dos servidores, com creche para todos, cultura, infraestrutura e principalmente olhando a cidade como um todo e não apenas para aqueles que são amigos de quem governa. Se voltarmos, é para fazer melhor e diferente, pois se for para seguir do jeito que está tem gente muito melhor do outro lado”, manifestou João Luiz, sob o aplauso dos presentes.

Em sua manifestação, o presidente estadual Pompeo de Mattos declarou apoio do Diretório Nacional às candidaturas sepeenses.

“Não existe PDT no Brasil sem o PDT gaúcho e não há PDT no Rio Grande do Sul sem o PDT de São Sepé, por isso nosso interesse em retomar o governo aqui e mostrar que vale à pena investir em Educação e geração de empregos, para que nossa cidade consiga manter seus jovens aqui. A pré-candidatura do João Luiz tem um grande diferencial, pois ele tem todas as portas abertas tanto em Porto Alegre quanto em Brasilia para atender às demandas de São Sepé”, concluiu Pompeo de Mattos.

O partido programou um calendário de pequenos eventos nos bairros, a partir das próximas semanas, como forma de recolher contribuições para a elaboração de um Plano de Ações que possa melhorar os indicadores sociais e econômicos de São Sepé.

Fonte: Jornal do Garcia.