Aconteceu na tarde deste sábado, 25 de maio, na Câmara de Vereadores em Vila Nova do Sul, convenção do PDT. Filiados elegeram o novo Diretório Municipal. Na próxima semana, em reunião agendada, será escolhida a equipe executiva que comandará o partido no município, onde o atual presidente e ex-prefeito Sérgio Coradini conta com o apoio da maioria dos filiados, tendo sua reeleição praticamente garantida.